محافظ الجيزة يوجه بضرورة مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء على رأس أولويات عمل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي بكل حسم للمخالفين.



ووجه محافظ الجيزة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بضرورة التعامل الحازم حيال كل المتغيرات الواردة من وحدة المتغيرات المكانية والتي تعمل على رصد حالات البناء في مهدها، موجها بضرورة التحرك الفوري تجاه أية مخالفة يتم رصدها من خلال وحدات المتغيرات المكانية بكل وحدة محلية وإزالتها على الفور واتخاذ كل الإجراءات القانونية.



وأكد المحافظ، حصر أسماء المخالفين وأرقام بطاقتهم القومية لحرمانهم من الدعم التمويني أو أي من أشكال الدعم الحكومى الأخرى.



وبحث المحافظ، ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وموقف تقنين واضعي اليد عليها، مشيرآ بأن المحافظة قدمت كل التيسرات اللازمة للتسهيل على المواطنين، موجها بضرورة الانتهاء من البت في ملفات طلبات التصالح على مخالفات البناء.



ووجه محافظ، الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بقطاعات المحافظة المختلفة مع المتابعة الميدانية للإنتهاء منها طبقآ للجدول الزمني المحدد للأعمال على أن تنفذ الأعمال طبقآ للمواصفات القياسية والفنية.



كما وجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز بالتواجد الميداني لمتابعة تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية طبقآ لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع.