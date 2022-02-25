

روى نازحون أوكرانيون، تفاصيل اللحظات الأولى بعد بدء الغزو الروسي على بلادهم الذي انطلق فجر الخميس.

وبثّت قناة العربية لقطات من مقابلات مع عدد من النازحين، قال أحدهم إنه تلقّى اتصالًا من زملائه في الخامسة صباحًا وأبلغوه ببدء الحرب، موضحًا أنهم قرروا جمع كل أغراضهم والمغادرة على الفور (عبر الحدود البولندية).

ويضيف: "أعتقد أن ما تفعله روسيا سيئًا.. لأنها حرب يموت فيها الناس".

فيما قالت سيدة (أمريكية من أصول أوكرانية) وهي تبكي: "أنا محطمة ليس لنفسي لكن من أجل أوكرانيا والأوكرانيين.. ما يحدث للبلاد أمر مدمر.. أنا لا أستطيع أن أصدق أن شخصًا ما يمكن أن يكون شريرًا للغاية"، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بينما لم يتمكن رجل مسن من الحديث عن هول ما حدث، مكتفيًّا بالقول: "إنه أمر مروع.. ما الذي يمكن للمرء أن يفكر فيه؟"، وقد كان في طريقه لجلب أبنائه لنقلهم إلى مناطق آمنة.



واشتبكت القوات الأوكرانية مع القوات الروسية حول حدود أوكرانيا كلها تقريبا اليوم الخميس بعد أن شنت موسكو هجوما شاملا برا وبحرا وجوا، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.

في غضون ذلك، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن القوات الروسية دمرت 83 هدفا على الأرض في أوكرانيا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنها أنجزت كل أهدافها المحددة ليوم الخميس.