أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تخصيص 20 مليون دولار من صندوق الطوارئ لمساعدة أوكرانيا.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة -وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم الخميس- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عودة الجيش الروسي إلى ثكناته، مبينا في الوقت ذاته أن العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا غير مقبولة.

وأكد جوتيريش أنه ما زال من الممكن إنقاذ هذا الجيل من أهوال الحرب.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن ،في وقت سابق اليوم، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.