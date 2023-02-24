بولندا تسلم دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا

أعلنت بولندا أنها قامت بسليم أول دبابات من طراز (ليوبارد 2) إلى أوكرانيا، ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي هذه المعلومات خلال زيارته إلى كييف اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية أن "رئيس الوزراء ماتيوز مورافيتسكي سيعلن في كييف أن بولندا قد سلمت بالفعل أولى دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا".

وذكرت تقارير سابقة أن بولندا تعتزم تسليم سرية دبابات ليوبارد 2 (14 دبابة) إلى أوكرانيا، فيما يخضع حوالي 105 جنود أوكرانيين للتدريب على استخدام الدبابات في جنوب غرب بولندا.

من ناحية أخرى، رصدت قناة روسيا اليوم الإخبارية ردود الأفعال الدولية على المبادرة الصينية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية.

ولفتت القناة إلى أن البيت الأبيض أكد أن الولايات المتحدة لا تضع إملاءات على كييف لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضحت القناة أن المستشار الألماني أولاف شولتس أوضح أن الوقت الحالي غير مهيأ لإجراء محادثات بين موسكو وكييف، قائلا إن" آفاق السلام بين الطرفين لم تحن بعد".

وأشارت إلى أن بريطانيا أعلنت عن ثقتها في نية الصين لتسوية الأزمة الحالية بين الطرفين، مضيفة أن الرئاسة البولندية وصفت المبادرة الصينية بأنها "طريق محتمل لتحقيق السلام".

وأكدت القناة أن سفارة الاتحاد الأوروبي في الصين أعلنت أن المبادرة ليست مقترحا للتسوية السلمية.

كانت وزارة الخارجية الصينية قد نشرت -في بيان اليوم - وثيقة لتسوية الأزمة "الروسية الأوكرانية" تؤكد فيها على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن، مستعرضة بنود الوثيقة التي تتكون من 12 بندا.

وعلى صعيد الاشتباكات "الروسية - الأوكرانية"، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أن قواتها قضت على أكثر من 500 جندي أوكراني على 5 محاور قتال أساسية إضافة إلى محاور دونباس وزابوروجيا وخيرسون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الدفاع الروسية وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه تم تصفية أكثر من 60 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك وتدمير مدفع "هاوتزر" ذاتي الدفع "جفوزديكا" ومدفع "هاوتزر D-20، وعلى محور كراسني ليمان تم القضاء على نحو 140 جنديا أوكرانيا وتدمير راجمة صواريخ "جراد" ومدافع "هاوتزر مستا - بي" و"D-20" و"D-30".

وأضافت إن القوات الأوكرانية فقدت نحو 240 جنديا ودبابتين ومدفعين "D-20" و"D-30" ومدفعا مضادا للدبابات "D-44" ومدفع "M777" أمريكي الصنع على محور دونيتسك، كام تم القضاء على أكثر من 80 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابة وأربع راجمات صواريخ "أوراجان" ومدفع هاوتزر "D-20" ومدفع "M777" أمريكي الصنع ومدفع ذاتي الدفع "Krab" بولندي الصنع ورادار مضاد للبطاريات "AN / TPQ-36" أمريكي الصنع إضافة إلى 4 مستودعات ذخيرة وذلك على محور جنوب دونيتسك.

وأكدت أن محور خيرسون شهد تصفية أكثر من 40 جنديا أوكرانيا وتدمير راجمة صواريخ "جراد" ومدفع "هاوتزر مستا - بي"، إضافة إلى ثلاثة مدافع هاوتزر "D-30" ومستودع ذخيرة تابع للواء المدفعية 104 الأوكراني، كما تم إصابة 102 من وحدات المدفعية الأوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات في 142 منطقة، وإسقاط 4 قذائف من راجمات الصواريخ "هيمارس" و"أوراجان" و6 طائرات بدون طيار.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بلغ 387 طائرة 210 مروحيات و3228 طائرة بدون طيار و405 منظومات صواريخ مضادة للطائرات، إضافة إلى 8011 دبابة ومدرعة أخرى و1044 راجمة صواريخ و4205 قطع من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و8518 مركبة عسكرية خاصة.