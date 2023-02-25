عباس شراقي: أرجح وجود علاقة بين زلزال تركيا وانحسار مياه البحر

فسّر الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، سبب انحسار مياه البحر في بعض المناطق، وهي الواقعة التي تزامن مع زلزال تركيا المدمر الذي وقع مطلع فبراير الجاري.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن انحسار المياه في بعض المناطق سببه حدوث المد والجزر، وهي الظاهرة التي تحدث باستمرار.



وأضاف أن انحسار المياه تزامن مع زلازل تركيا، مُرجحا وجود علاقة بينهما، وأرجع ذلك إلى أن زلزال تركيا حرك كتلة الأناضول لـ8 أمتار داخل البحر.



وأشار إلى أن الزلازل تؤدي إلى نشاط كبير في حركة الفوافق، وهو ما حدث بعد توالي الزلازل في الفترة الماضية.



ونوه شراقي، بأن 90% من الزلازل والبراكين تحدث خارج إفريقيا بسبب بُعد الفوالق، ووقوعها في منتصف المحيط الأطلنطي.



وفي الأيام الماضية، رُصدت في بعض الدول، حدوث انحسار في مياه البحر المتوسط هبوطًا في مستوى منسوب المياه.