لبنان: حان الوقت لإسرائيل أن تجرب السلام كبديل للحرب والاحتلال

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، حول عدم قانونية بناء مستوطنات إسرائيلية في الإراضي الفلسطينية، وأن هذه الأعمال غير بناءة للوصول الى سلام دائم.

ترحب وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بتصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية انطوني بلينكن حول عدم قانونية بناء مستوطنات إسرائيلية في الاراضي الفلسطينية، وبأن هذه الاعمال غير بناءة للوصول الى سلام دائم. — Mofa Lebanon (@Mofalebanon) February 24, 2024

وقالت الوزارة في بيان، إنها تدعو المجتمع الدولي لزيادة الضغط على إسرائيل من خلال مواقف حازمة لوقف هذه الأعمال العدائية التي تُقّوض فرص السلام العادل والشامل والدائم، المبني على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية الصادرة عن القمة العربية في بيروت عام ٢٠٠٢، والهادفة جميعها إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

2) كما تدعو الوزارة المجتمع الدولي لزيادة الضغط على إسرائيل من خلال مواقف حازمة لوقف هذه الاعمال العدائية التي تُقّوض فرص السلام العادل والشامل والدائم، المبني على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية الصادرة عن القمة العربية في بيروت عام ٢٠٠٢، والهادفة جميعها — Mofa Lebanon (@Mofalebanon) February 24, 2024

وأضافت أن الحلول العادلة وحدها ستجلب السلام إلى الشرق الأوسط، وتوقف التوتر والحروب المستمرة منذ أكثر من ٧٦ عاماً، وتوفر الاستقرار.

وتابعت: «لقد حان الوقت لإسرائيل أن تجرب السلام كبديل للحرب والاحتلال».

3) الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كذلك تؤكد الوزارة مجدداً بأن الحلول العادلة وحدها ستجلب السلام الى الشرق الأوسط، وتوقف التوتر والحروب المستمرة منذ أكثر من ٧٦ عاماً، وتوفر الاستقرار. لقد حان الوقت لإسرائيل أن تجرب السلام كبديل للحرب والاحتلال. — Mofa Lebanon (@Mofalebanon) February 24, 2024

وأمس الجمعة، أعلن بلينكن أن أي توسيع للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية سيكون «غير متوافق مع القانون الدولي».

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي: «لقد كانت السياسة الأمريكية طويلة الأمد، في ظل الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، أن المستوطنات الجديدة تؤدي إلى نتائج عكسية للتوصل إلى سلام دائم».