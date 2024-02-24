مستشار رئيس فلسطين: اجتياح رفح قد يمثل تنفيذا إسرائيليا لمخطط التهجير

قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، إنّ جيش الاحتلال يواصل تهديداته باجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة رغم الكثافة السكانية الموجودة هناك والتي تعتبر الأعلى على مستوى العالم.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن هناك أكثر من 1.5 مليون مواطن موجودون حاليًّا في مدينة رفح، وهي رقعة جغرافية صغيرة وضيقة.



وأوضح أن إسرائيل إذا نفذت تهديداتها باجتياح رفح ستحدث مذبحة حقيقية للمدنيين الذين لا يجدون مأوى يلجأون إليه، متابعًا: «ربما نجد أنفسنا أمام تنفيذ إسرائيلي لمخطط التهجير الذي تحدث عنه (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو في بداية العدوان».



وأشار إلى محاولة إسرائيل مواصلة الضغط على الفلسطينيين من أجل دفعهم للهجرة خارج قطاع غزة، تنفيذًا لمؤامرة إسرائيلية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29606 شهداء، و69737 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وقالت صحة غزة في بيان، إن الاحتلال ارتكب ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدًا و123 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية



وأضافت أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.