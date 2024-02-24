توخيل يلمح إلى إقالته من تدريب بايرن ميونخ

ألمح توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، الذي سيغادر منصبه بنهاية الموسم الجاري، إلى أنه تمت إقالته على عكس رغبته، وذلك بعدما أنهى فريقه سلسلة من الهزائم المتتالية وصلت إلى ثلاث مباريات متتالية، بعد تحقيقه الفوز على لايبزج 2 /1 في الدوري الألماني (بوندسليجا).

وأعلن النادي الألماني، يوم الأربعاء الماضي، أنه اتفق مع توخيل على رحيله في يونيو المقبل، لكن حينما تم سؤاله في لقاء مع قناة "سكاي" اليوم السبت، عن ذلك قال : "إذا نظرت إلى العقد ستجد الإجابة".

وكان عقد توخيل مع بايرن ميونخ يمتد حتى يونيو عام 2025.

وحينما سئل توخيل عن الطريقة التي سارت بها محادثاته مع يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي للنادي، أضاف توخيل: "هناك سبب وراء قيامه بذلك خلف الأبواب المغلقة".

كما رد توخيل كذلك على سؤال حول إذا ما كان تم منحه الخيار حول الرحيل في الوقت الحالي أو في نهاية الموسم، رفض مدرب بايرن ميونخ التعليق.

ويبتعد بايرن ميونخ، حامل لقب بطولة الدوري، والذي حقق اللقب في آخر 11 موسم، بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر باير ليفركوزن مع تبقي 11 مباراة فقط على نهاية الموسم، وسجل هاري كين هدفا في الدقائق الأخيرة، ليرفع حصيلته من الأهداف إلى 27 هدفا في (بوندسليجا) في الموسم الجاري.

ولا زال بايرن متواجدا في منافسات دوري أبطال أوروبا، لكنه خسر في ذهاب دور الستة عشر أمام لاتسيو الإيطالي بهدف نظيف، فيما يبدو أن لقب الدوري سيضيع من أيدي الفريق، ويأمل توخيل في أن يواصل فريقه التحليق في المنافسات الأوروبية، وهو المدرب الذي سبق له التتويج باللقب مع تشيلسي الإنجليزي.

وقال توخيل، الذي سبق له أن تمت إقالته من بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وتشيلسي: "لقد كانت مباراة صعبة ولايبزج منافس جيد، لكن الفوز كان مستحقا".

وأضاف: "يجب علينا أن نقوم برد الفعل الذي نحتاجه، سيحدث ذلك فقط إذا واصلنا العمل، لقد أظهرنا رد فعل جيدا للغاية اليوم، ويجب أن يكون ذلك متواجدا في المباراة المقبلة أمام فرايبورج".

من جانبه قال هيربرت هاينر للصحفيين: "لقد كان مهما أن يقاتل الفريق والمدرب بقوة أمام منافس قوي، وذلك بعد اتخاذ ذلك القرار (رحيل توخيل)".

وأضاف: "حينما خسر بايرن في ثلاث مباريات متتالية، كان يجب علينا أن نسأل أنفسنا إذا ما كنا على خطأ، التوقعات في بايرن دائما عالية، لقد فزنا بلقب الدوري 11 مرة متتالية، حينما نخرج من كأس ألمانيا فأننا سنلعب تحت ضغط كبير".

وخطف بايرن ميونخ لقب الدوري في اليوم الأخير من الموسم الماضي من دورتموند، وذلك بعدما تم تعيين توخيل كمدرب للفريق في آذار / مارس من العام الماضي عقب إقالة جوليان ناجلسمان.

وكان هانزي فليك قد غادر الفريق في عام 2021 بعد خلاف مع المدير الرياضي حسن صالح حميدزيتش، والذي تمت إقالته فيما بعد هو وأوليفير كان الرئيس التنفيذي السابق، وذلك بعد قرار إقالة ناجلسمان.

وتم سؤال توماس مولر، مهاجم الفريق، حول إذا ما كان متفاجئا من رحيل توخيل، وكذلك عن سبب خسارة بايرن لثلاث مدربين ألمان كبار.

وقال مولر: "علينا أن نتذكر أننا في مهنة غارقة في الاحترافية، الناس ينفد صبرهم وكذلك من الخارج".

وأضاف: "الجميع يفعلون كل شيء من أجل النجاح، لكن علينا الاعتراف أن الأمر لم يكن مثلما أردنا".

وتم طرح اسم تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، كمرشح مفضل للوظيفة، لكن ليفربول الإنجليزي يحتاج أيضا إلى مدرب، وربما ينظر بايرن في خيارات أخرى، في الوقت الذي أكد فيه الألماني يورجن كلوب الذي سيغادر ليفربول أنه يحتاج إلى راحة لمدة عام على الأقل.

وتعد فكرة عودة ناجلسمان إلى بايرن بالنظر إلى استمرار عقده إلى ما بعد نهائيات أمم أوروبا التي ستقام في ألمانيا، هي المفضلة بالنسبة للصحافة الألمانية، وكذلك العودة المحتملة لفليك بالنظر إلى تغير التسلسل الهرمي في بايرن.