انتشرت صورة للفنان محمد هنيدي أثناء مشاركته ضيفا في نشرة فنية تذاع على إحدى القنوات السعودية، وكُتب على الشاشة الفنان السعودي محمد هنيدي، وهو ما أثار حالة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداول الصورة على نطاق واسع وسط حالة استنكار شديدة أبداها البعض.



وفي نهاية يناير الماضي، أعلن الفنان محمد هنيدي، حصوله على الجنسية السعودية وجواز السفر السعودي، في منشور على حسابه بمنصة إكس.



وقال الفنان هنيدي في المنشور: "الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية.. ولكن أكبر تكريم إني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين.. شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكرا للمملكة العربية السعودية.. وبالمناسبة باستغرب جدا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن.. ولذلك شكرا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي".



يذكر أن محمد هنيدي ليس المصري الوحيد الذي حصل على الجنسية السعودية، حيث سبقه الإعلامي عمرو أديب، والمايسترو وليد الفايد.