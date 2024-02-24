تحدث الفنان كريم فهمي، عن عشقه للنادي الأهلي، قائلا إنه يشجع «الأحمر» قلبا وقالبا.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة: «أنا كنت بدخل النادي وأنا في بطن أمي بجد ليس مجازا، والدتي كانت زملكاوية لكن كانت بتذهب مع والدي النادي لأنه أهلاوي».
وأوضح أنه نشأ داخل نادي الزمالك، حيث قضى أجمل 9 سنوات من حياته في ممارسة كرة القدم بالنادي، مؤكدا احترامه لنادي الزمالك وشعبيته وجمهوره.
وأوضح أن نادي الزمالك كان له فضل كبير عليه في أن يصل إلى حلمه كطبيب أسنان، ولذلك فهو يحترم الناديين ويعتبرهما ضروريين لخلق المنافسة في كرة القدم المصرية.
على صعيد آخر، قال إن شقيقه الفنان أحمد فهمي كوميديان أفضل منه، مشيرًا إلى أن لكل منهما نقاط قوته في التمثيل.
وأضاف أن المقارنة مع شقيقه ليست مناسبة، لا سيما وأن كل منهما له أسلوبه الخاص في التمثيل؛ لكن الأفضلية بشكل عام لصالح شقيقه.
وتابع: «أحمد من يفوز في المقارنة، في أدوار أنا ممكن أعملها لكن ليس بجودته والعكس، هناك بعض الأدوار أنا ممكن أقدمها بشكل أفضل».
وأشار إلى أن أحمد فهمي كوميديان موهوب للغاية، بينما هو يمتلك قدرة أكبر على تجسيد الأدوار الدرامية.