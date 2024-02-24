تحدث الفنان كريم فهمي، عن عشقه للنادي الأهلي، قائلا إنه يشجع «الأحمر» قلبا وقالبا.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر شاشة «‏ON E‏» مساء ‏الجمعة: «أنا كنت بدخل ‏النادي وأنا في بطن أمي بجد ليس مجازا، والدتي كانت زملكاوية لكن كانت بتذهب مع والدي النادي لأنه ‏أهلاوي».‏

وأوضح أنه نشأ داخل نادي الزمالك، حيث قضى أجمل 9 سنوات من حياته في ممارسة كرة القدم بالنادي، مؤكدا ‏احترامه لنادي الزمالك وشعبيته وجمهوره.‏

وأوضح أن نادي الزمالك كان له فضل كبير عليه في أن يصل إلى حلمه كطبيب أسنان، ولذلك فهو ‏يحترم الناديين ويعتبرهما ضروريين لخلق المنافسة في كرة القدم المصرية.

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على صعيد آخر، قال إن شقيقه الفنان أحمد فهمي كوميديان أفضل منه، مشيرًا إلى أن لكل منهما نقاط قوته في ‏التمثيل.‏

وأضاف أن المقارنة مع شقيقه ليست مناسبة، لا سيما وأن كل منهما له أسلوبه الخاص في التمثيل؛ لكن الأفضلية ‏بشكل عام لصالح شقيقه.

وتابع: «أحمد من يفوز في المقارنة، في أدوار أنا ممكن أعملها لكن ليس بجودته والعكس، ‏هناك بعض الأدوار أنا ممكن أقدمها بشكل أفضل».‏

وأشار إلى أن أحمد فهمي كوميديان موهوب للغاية، بينما هو يمتلك قدرة أكبر على تجسيد الأدوار الدرامية.‏