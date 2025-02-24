الخارجية الروسية: انفجار قنصلية روسيا في مرسيليا يحمل طابعا إرهابيا

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طالبت وزارة الخارجية الروسية، صباح الاثنين، فرنسا باتخاذ إجراءات شاملة للتحقيق بالانفجار الذي وقع بالقنصلية.

ونوهت المتحدثة باسم الوزارة أن «الانفجارات التي وقعت بالقنصلية العامة في مارسيليا تحمل كل الدلائل على وجود هجوم إرهابي»، وذلك حسبما أفادته فضائية «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وسمع صباح اليوم الاثنين، دوي انفجار بالقرب من القنصلية الروسية في مدينة مرسيليا الفرنسية دون أن يسفر عن وقوع ضحايا.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم»، قالت الشرطة: «نحن في انتظار معلومات إضافية ولا نؤكد أي شيء في الوقت الحالي».

وأفادت صحيفة La Marseillaise الفرنسية بأن المنطقة محاصرة من قبل الشرطة البلدية.

ومن المتوقع وصول الأميرال المسئول عن كتيبة رجال الإطفاء البحريين في مرسيليا إلى المكان، كما سيتم نشر تعزيزات من الشرطة الوطنية في المنطقة.

هذا وأكد القنصل العام الروسي في مرسيليا، ستانيسلاف أورانسكي، للصحيفة أن الانفجار وقع داخل القنصلية.

ونقلت قناة «BFMTV» التلفزيونية أن شخصا ألقى على الأرجح زجاجتين تحتويان على خليط حارق داخل الموقع. وتم العثور على سيارة مسروقة بالقرب من مكان الحادث، وفقا لما أفاده مراسل مجلة «فالور أكتويل».

وكانت وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية (SVR) قد ذكرت سابقا، أن كييف تدرس خيار تنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية ضد الممثليات الدبلوماسية الروسية في أوروبا لإفشال المفاوضات.