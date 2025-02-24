زيلينسكي: إحراز تقدم بشأن التوصل لاتفاق المعادن النادرة مع واشنطن

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد إن اقتراح إدارة ترامب المثير للجدل بشأن منح الولايات المتحدة 500 مليار دولار من عائدات معادن الأرض النادرة الأوكرانية كتعويض عن مساعدتها لأوكرانيا في الحرب قد تم سحبه، مشيرا إلى أنه يجري العمل على اتفاق أكثر عدالة.

وكان زيلينسكي قد رفض في وقت سابق مسودة اتفاق أمريكي بشأن استغلال المعادن الثمينة في بلاده مثل الليثيوم المستخدم في صناعات الفضاء والدفاع والطاقة النووية، لأنه لم يتضمن ضمانات أمنية وكان يرفق به المبلغ البالغ 500 مليار دولار.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي خلال منتدى للمسؤولين الحكوميين في كييف بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا: "مسألة الـ500 مليار لم تعد موجودة".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن اعتبار المساعدات كدين يجب سداده سيكون بمثابة "صندوق باندورا" الذي سيشكل سابقة تستدعي من كييف سداد جميع الداعمين.

وقال:"نحن لا نعترف بالديون. لن يكون ذلك في الشكل النهائي للاتفاق".

ولم يتم إعطاء تفاصيل إضافية عن حالة المفاوضات. وأصرت أوكرانيا على ضرورة وجود ضمانات أمنية لردع أي عدوان روسي محتمل في المستقبل.