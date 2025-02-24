حسمت قناة الأهلي إمكانية الاستغناء عن مارسيل كولر المدير الفني للفريق، والتفاوض مع مدربين أجانب آخرين لتولي المسؤولية في الفترة القادمة.

قال أحمد شوبير عبر برنامج حارس الأهلي المذاع على قناة النادي مساء الإثنين "لا توجد مفاوضات مع كارلوس كيروش ورينيه فايلر أو موسيماني، وكل ما يتردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، هذا كلام على لسان مصدر مسؤول بالنادي".

وأكد شوبير أيضا "هناك استقرار على استمرار كولر في قيادة الفريق لكأس العالم للأندية".

واستدرك "ولكن المدرب السويسري سيرحل في ثلاث حالات، أولها رغبته في الرحيل والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع النادي، وثانيا حال حدوث نتائج كارثية في الدوري أو الخروج من دوري أبطال أفريقيا، وبالتأكيد ستراجع الإدارة حينها الأمر".

وأشار أيضا "ثالثا انتهاء تعاقد كولر في نهاية الموسم الجاري وعدم تفعيل الإدارة بند التمديد لموسم إضافي وفقا لشروط جزائي، لأن رحيله في منتصف الموسم الجاري سيعني سداد شرط جزائي ضخم".

وأتم تصريحاته في هذا الشأن "ولكن هناك ثقة لدى إدارة النادي أن كولر سينجح في قيادة الفريق للفوز بالدوري وأفريقيا ويمثل مصر بأفضل شكل في كأس العالم للأندية".