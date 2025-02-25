كشف الإعلامي عمرو أديب، أن بعض ضحايا منصة FBC المتهمة بالنصب على مواطنين، بدأوا ضخ أموالهم في منصة أخرى، مشيرًا إلى أنهم لم يتعلموا الدرس.

وخلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، عبر عن استغرابه من الإصرار على هذه الممارسات التي تهدر الأموال عبر النصب.

وأوضح أن هذه المنصة الجديدة ستخدع المتعاملين عليها، وتمارس النصب عليهم للسطو على أموالمهم.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية تبذل جهودا كبيرة في التعامل مع البلاغات المقدمة ضد هذه الجرائم، كما أنها أصدرت تحذيرات كثيرة للمواطنين من التعامل مع مثل هذه المنصات.

وأشار إلى أن هناك من استقدم الكثير من أفراد عائلته للتعامل مع منصة FBC، موضحًا أن عمل هذه المنصة قام على جمع أكبر عدد من الأشخاص للتعامل معها.

واستغرب أديب أن المتعاملين مع هذه المنصات لا يستثمرون أموالهم في البنوك رغم أنها تعطي فائدة كبيرة أو عبر شراء أسهم في البورصة أو إنشاء مشروعات.

ونوه بأن جرائم النصب الإلكتروني تحدث في مختلف الدول وتبلغ قيمتها تريليونات الدولارات على مستوى العالم.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت وزارة الداخلية بيانا أعلنت خلاله القبض على 13 شخصًا لاتهامهم وآخرين بتكوين تشكيل عصابي للنصب على المواطنين عن طريق منصة إلكترونية تُسمى "FBC".

وقال مصدر أمني إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلّغ به 101 مواطن خلال الفترة من 22 الجاري وحتى حينه، بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية تُسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت، لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم، والتي بلغ إجماليها قرابة "2 مليون جنيه"، بزعم استثمارها لهم في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني، وإيهامهم بمنحهم أرباحًا مالية مزعومة.

وتابع المصدر أن عمليات الفحص والتحري أسفرت عن قيام تشكيل عصابي "يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية"، متواجدين بالبلاد، مرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج، متخصصة في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية تُسمى "FBC". كما قاموا بالاتفاق مع 11 شخصًا لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق واتساب مقابل عمولات مالية، بالإضافة إلى توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لاستخدامها في تلقي وتحويل الأموال المستولى عليها، وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.

وأكد المصدر أنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط (13 منهم) وبحوزتهم (عدد من الهواتف المحمولة – 1135 شريحة هاتف محمول – جهاز "لاب توب" - مبالغ مالية بعملات مختلفة قيمتها "مليون و270 ألف جنيه")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع مثل تلك التطبيقات المجهولة المصدر التي يتم بثها عبر شبكة الإنترنت، بزعم تحقيق أرباح مالية سريعة، وذلك حتى لا يتعرضوا للنصب والاحتيال وفقدان أموالهم.