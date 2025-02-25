بوتين: لم أبحث مع ترامب إنهاء الحرب في أوكرانيا بشكل تفصيلي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إنه لم يبحث حل الصراع في أوكرانيا بالتفصيل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وكذلك فريقا التفاوض الروسي والأمريكي عندما اجتمعوا الأسبوع الماضي في المملكة العربية السعودية.

وأضاف بوتين أيضا في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الروسي، إن بلاده لا تستبعد مشاركة الدول الأوروبية في تسوية سلمية.

وقال ترامب في وقت سابق اليوم الاثنين، إنه يعتقد أن بوتين سيقبل بقوات حفظ السلام الأوروبية في أوكرانيا كجزء من صفقة محتملة لإنهاء الحرب، مضيفاً إنه سأل بوتين هذا السؤال.

وأشار بوتين وكبار المسؤولين الروس في وقت سابق إلى أنهم لن يقبلوا بوجود للقوات الغربية في أوكرانيا.