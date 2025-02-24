الصين تعلن استعدادها للتعاون مع الحكومة الألمانية الجديدة

بعد الانتخابات العامة في ألمانيا أعربت الصين عن تطلعها لتطوير علاقاتها مع ألمانيا بشكل أكبر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في بكين اليوم الاثنين، إن الصين مستعدة للتعاون مع الحكومة الألمانية الجديدة لتعزيز وتوسيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأوضح المتحدث، أن الصين تنظر دائما إلى علاقتها مع ألمانيا من منظور استراتيجي وطويل الأمد، معربا عن تطلع بكين لأن تضطلع ألمانيا والاتحاد الأوروبي بدور مهم في الشئون العالمية، مؤكدا استعداد بكين للتعاون مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي للمساهمة في تحقيق السلام والازدهار في العالم.

تجدر الإشارة إلى أن علاقة ألمانيا مع الصين خلال السنوات القليلة السابقة هيمن عليها ما يعرف باسم "استراتيجية الصين" التي طورتها الحكومة الألمانية المنتهية ولايتها، والتي وصفت الصين بأنها شريك ومنافس وخصم ممنهج، وفسرت بكين هذا الأمر على أنه محاولة لفك الارتباط بين البلدين.

وأثارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك غضبا أيضا عندما وصفت الرئيس الصيني شي جين بينج بالديكتاتور في التلفزيون الأمريكي.

وغم ذلك حافظت ثالث وثاني أكبر اقتصادين في العالم على التبادل الاقتصادي الوثيق، وفي عام 2024 استوردت ألمانيا معظم البضائع من الصين، لكنها فقدت مكانتها كأهم شريك تجاري لألمانيا على مدار 8 سنوات، وحلت محلها الولايات المتحدة.