أمريكان إير لاينز تشطب نحو 90 رحلة يوميا لطائرات بوينج على مدار شهر

أعلنت شركة أمريكان اير لاينز الأمريكية للطيران اليوم الأحد، اعتزامها شطب العديد من رحلات طائرات بوينج خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.

يأتي ذلك على خلفية مشكلات في الطراز " بوينج737 ماكس 8"، وهو الطراز الذي تحطمت طائرتان منه في حادثين في اندونيسيا واثيوبيا أسفرا عن مقتل أكثر من 346 شخصا في الآونة الأخيرة .

وأوضحت أكبر شركة طيران أمريكية أنها تعتزم شطب نحو 90 رحلة يوميا حتى الرابع والعشرين من نيسان/أبريل المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن أسطول امريكان ايرلاينز يضم 24 طائرة من هذا الطراز.

وتجري في الوقت الراهن تحقيقات دولية حول ما إذا كان من المحتمل أن يكون سبب الحادث تقنية معيبة كما تبحث التحقيقات عما إذا كان تصريح هيئة الطيران الأمريكية لهذه الطائرات بالتحليق كان سليما.