رئيس «بوندستاج»: أسباب وجيهة للاقتصار على مقر واحد للبرلمان الأوروبي

أيد رئيس البرلمان الألماني "بوندستاج"، اقتراح رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا أنجرت كرامب-كارنباور بشأن جمع أعمال البرلمان الأوروبي في مقر واحد.

وقال رئيس البرلمان الألماني فولفجانج شويبله لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "ستراسبورج لها أهمية عاطفية كبيرة، ليس فقط بالنسبة للفرنسيين، ولكن أيضا بالنسبة لجيران ستراسبورج مثلنا".

وأضاف شويبله، المنتمي أيضا للحزب المسيحي الديمقراطي: "ولكن هناك أيضا أسباب وجيهة لأن يركز البرلمان الأوروبي على مقر على المدى الطويل".

يذكر أن كارنباور اقترحت منتصف الشهر الجاري إلغاء المقر الثاني للبرلمان الأوروبي في ستراسبورج، الأمر الذي أثار غضب فرنسا.

يشار إلى أنه محدد في اتفاقية الاتحاد الأوروبي أن البرلمان الأوروبي لديه مقر في ستراسبورج، حيث تقام أغلب الجلسات العامة. ولكن اللجان تجتمع في بروكسل، حيث تتخذ أهم الأطراف الفاعلة للاتحاد الأوروبي مقرا لها هناك، كالمفوضية الأوروبية مثلا. ويحتاج إدخال أي تغيير على الاتفاقات إلى موافقة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وانتقدت أندريا نالس، رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، كرامب-كارنباور بشدة بسبب اقتراحها.

وقالت نالس أمس السبت: "كيف يمكن للمرء في مثل هذا الموقف، عزيزتي السيدة كرامب-كارنباور، استفزاز حليف أوروبي، أقرب حليف أوروبي، بنقاش سياسي رمزي حول المقر في ستراسبورج".

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم الاشتراكيين الديمقراطيين والاتحاد المسيحي المكون من حزب كرامب-كارنباور والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.