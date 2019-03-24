السلطات الألمانية تقبض على 11 شخصا لتخطيطهم لمؤامرة إرهابية

ألقت السلطات الألمانية القبض على 11 شخصًا بعد سلسلة من المداهمات في ولاياتي راينلاند بالاتينات وهيس لتخطيطهم لمؤامرة إرهابية.

وأفادت الشرطة الألمانية لوسائل الإعلام، اليوم الأحد، أن الهدف من الهجوم كان "قتل أكبر عدد ممكن من الكفار" من خلال استخدام الأسلحة النارية والمركبات،وذلك وفق ما نقلته صحيفة "ذا لوكال" في نسختها الأوروبية.

ووأوضحت الصحيفة ، أن الشرطة لم تكشف عن الموعد المخطط للهجوم، لكنهم يزعمون أن التنفيذ تجاوز مرحلة التخطيط حيث استأجرت الجماعة الإرهابية بالفعل سيارة كبيرة، وجمعوا الأموال وتواصلوا مع موزعي الأسلحة.

وأثناء المداهمات وجدت الشرطة مجموعة كبيرة من الأدلة فيما يتعلق بالهجوم المخطط، بما في ذلك 20 ألف يورو نقدا ، والعديد من الأسلحة البيضاء والمخدرات وملفات حاسب آلي ، وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه فيهما الرئيسيين هما شقيقان يبلغ أحدهما من العمر 31 عامًا من فيسبادن والثاني 21 عامًا من أوفنباخ ،ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام المحكمة في فرانكفورت بعد ظهر يوم الجمعة المقبل للبت في أمر حبسهم الاحتياطي.

كانت السلطات الألمانية أحبطت عددًا من الهجمات الإرهابية المحتملة أو المخطط لها في جميع أنحاء البلاد في السنوات الأخيرة ، في الوقت الذي تكثف فيه السلطات جهودها بعد عامين ونصف منذ الهجوم الإرهابي في احتفالات عيد الميلاد في برلين.