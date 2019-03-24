وفاة اثنين وإصابة آخرين في انهيارات جليدية بجبال الألب

توفي اثنان وأصيب آخران في انهيارين جليدين منفصلين في جبال الألب في سويسرا والنمسا مطلع الأسبوع الجاري.

وقالت الشرطة اليوم الأحد، إن انهيارا جليديا في كانتون فاليه السويسري على ارتفاع 2800 متر بالقرب من قمة جبل كلوشير، غطى أربعة متزلقين في رحلة بجبال الألب ما أسفر عن وفاة شخص . وأصيب مرافقاه الاثنان في حين تم انتشال الرجل الثالث بأمان وتم نقله إلى مستشفى محلي عبر مروحية.

وتسبب إنهيار جليدي آخر وقع في النمسا أمس السبت، في وفاة متسلق (64 عاما) في منطقة راكس باي رايشاناو، الواقعة على بعد حوالي مئة كيلومتر جنوب غرب فيينا. وأصيبت مرافقته لكن تم إنقاذها من الثلوج.