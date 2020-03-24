وجه رئيس الجالية الإيطالية في مصر، بيرو دوناتو، الشكر لجميع والأطباء والممرضين في كل بلاد العام، واصفًا إياهم بـ«الجنود المجهولة».

وأضاف أثناء حواره لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء أمس الاثنين، أن ثقافة كل بلد تختلف تمامًا عن الأخرى، متابعًا أن الصين «حققت انجازًا غير عاديًا، يُرفع له القبعة» في حربها ضد فيروس كورونا، بحسب قوله.

وأشار إلى أن منظومة الطب في إيطاليا من أفضل منظومات العالم، معللًا ارتفاع أعداد المتوفيين فيها جراء كورونا، بأنه بسبب ارتفاع نسب كبار السن ومرضى السكري وارتفاع ضغط الدم «وهو ما يختلف عن الوضع في الصين»، حسبما قال.

واستطرد: «أتمنى أن تتعلم بلاد العالم من الدروس في الصين وإيطاليا»، مضيفًا أن على الجميع التكاتف ونسيان الميول وعدم استغلال مثل تلك الأزمات.

وأعلنت إيطاليا، أمس الاثنين، عن وفاة 601 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6077.

وقالت السلطات إن عدد المصابين في كامل إيطاليا ارتفع إلى 63 ألف و927 مصابا، شفي منهم 7432.