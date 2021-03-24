تحرير 11 مخالفة للمخابز وتصرف 21 شيكار في كفرالدوار

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، حملة استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية؛ للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، حفاظًا على صحة المواطنين، وكذلك مواجهة الغلاء وجشع التجار، ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع، ومنع الظواهر الاحتكارية.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، بشن المهندس السيد كفافى مدير إدارة كفر الدوار، حملة فجرية عن ضبط 11 مخالفة تموينية بالمخابز، منها تقرير تصرف فى حصة دقيق 21 شيكارة دقيق بلدى مدعم،

و7 مخالفات نقص وزن تتراوح ما بين 7 : 22 جراما و3 مخالفات.

تحرر المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.