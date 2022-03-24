رئيس بيلاروسيا: الاقتراح البولندي يعني حربا عالمية ثالثة

انتقد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اقتراح بولندا القاضي بإرسال قوة حفظ سلام غربية إلى أوكرانيا، قائلا إن هذه هي حرب عالمية ثالثة، وذلك حسبما نشرت وكالة «سبوتنيك» بيلاروس، مساء الخميس.

وأضاف لوكاشينكو، قوله في لقاء مع مسؤولين في المجال الرياضي: «كما ترون، هؤلاء البولنديون، المجانين، يقترحون بالفعل أن هذا (الرئيس الأمريكي جو بايدن) قد تمت دعوته من وراء المحيط وبدأوا في تعبئته: فلننشئ قوة حفظ سلام قوامها 100 ألف ونجلبها عبر لفوف لأوكرانيا. هل تفهم أن هذه هي الحرب العالمية الثالثة؟ وماذا تظنون، نحن سنبقى على جنب طيبين وديعين؟».

وتابع رئيس بيلاروس في هذا السياق، قائلا: «سوف يدوسوننا بأحذيتهم بمثل هذه الطباع، ولن يكون لدينا وقت حتى للصرير! أم أنكم تعتقدون أنني سأجري إلى المقدمة حاملا رشاشا مرة أخرى؟ لا يا شباب».

ودعا لوكاشينكو، إلى وجوب «أن يتشبث المرء بأسنانه ويتمسك من أجل بلده»، مخاطبا المسؤولين: «الأفضل من دون مدفع رشاش لذلك، فإن الوضع خطير للغاية، ومتوتر للغاية، ويجب أن نرى ذلك ونفهمه».

وطلبت بولندا، تشكيل «بعثة سلام أطلسية تحظى بحماية قوات مسلّحة، من أجل مساعدة أوكرانيا، وفقما أعلن مساء الثلاثاء نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن كاتشينسكي قوله إن «هذه البعثة لا يمكن أن تكون غير مسلّحة، يجب أن تسعى إلى توفير المساعدة الإنسانية والسلمية في أوكرانيا».