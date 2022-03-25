الإعدام لقاتل شقيقته بسبب إبلاغ الشرطة عنه لحيازته فرد خرطوش بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، بالحكم بالاعدام شنقاً لعامل؛ بسبب قيامه بقتل شقيقته بسبب قيامها بإبلاغ الشرطة عنه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عطية مطر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف إمام الحيلة، وعادل الشاذلي، وبحضور ممثل النيابة العام المستشار عمرو بيومي، وسكرتارية خميس قمر.

وترجع أحداث الواقعة إلى تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير بالعثور على جثة "ص ج ح" عاملة، ومقيمة بإحدى قرى المركز مقتولا بعدة طعنات بجميع أنحاء الجسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الواقعة.

وأمر اللواء محمد شعراوي، مدير مباحث البحير، بتشكيل فريق من ضباط المباحث بالتعاون مع ضباط الأمن العام وذلك لسرعة كشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها، وعقب تقنين الإجراءات والفحص توصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة هو شقيق المجنى عليها "م ج ح" عاطل ومقيم بذات العنوان، بسبب قيام المجنى عليها بالإبلاغ عنه وبحيازته فرد خرطوش، وتم القبض عليه، الأمر الذي جعل المتهم يقوم بالانتقام من شقيقته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن فريق البحث الجنائي من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب قيام المجني عليها بالإبلاغ عنه وعقب خروجه من السجن.