الصين: اتهامات حلف شمال الأطلسي بشأن دعمنا لروسيا مضللة

اعتبرت الصين، اليوم الخميس، أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج «ينشر التضليل»، وذلك ردا على اتهامه لها بتوفير دعم لروسيا خلال غزوها لأوكرانيا، في ظل ضغوط غربية متنامية على بكين لإبعادها عن موسكو.



وبحسب موقع «يورو نيوز عربية»، مساء الخميس، رفضت الصين إلى الآن أن تدين بصراحة الهجوم الذي تشنه حليفتها روسيا على جارتها الغربية، كما تتأخر عن دول عدة في توفير مساعدة إنسانية لكييف.



واتهم ستولتنبرج، أمس الأربعاء، الصين بدعم روسيا سياسيا من خلال «نشر أكاذيب صارخة ومعلومات مضللة»، وحذّرها من توفير دعم مادي لنشاطاتها الحربية.



وردا على ذلك، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ونبين، اليوم الخميس، أن اتهام بكين بدعم موسكو «عبر الترويج لمعلومات خاطئة بشأن أوكرانيا، هو في ذاته نشر للتضليل».



وشدد خلال ندوة صحفية دورية، اليوم الخميس، على أن موقف الصين «يتناسق مع رغبات معظم الدول (...) أي اتهامات غير مبررة أو شكوك حيال الصين ستُهزم»، مضيفًا: «لقد كررنا مرارا بأن أوكرانيا يجب أن تصبح جسرا بين الشرق والغرب، بدلا من أن تكون على الجبهة في لعبة بين القوى العظمى».