تحرير 36 محضرا خلال الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز بدمياط

قال المهندس علي العزازي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، إنه تم شن عدد من الحملات الموسعة، أسفرت عن تحرير 36 محضرًا لرصد المخالفات المتنوعة.



وأوضح العزازي، في بيان اليوم الخميس، أنه تم تحرير 3 محاضر لـ 3 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 3 محاضر للبيع بأزيد من السعر المقرر، منها دقيق، وأرز، وسكر، وتحرير 3 محاضر عدم إعلان عن مخزن تابع للمحل، وتحرير 16 محضرًا لعدم إعلان عن الأسعار، وتحرير 10 محاضر لعدم وجود شهادة صحية، وتحرير محضر عرض لحوم مكشوفة.



وقال العزازي، إن المديرية مستمرة في مراقبة الأسواق والمخابز، من خلال حملات موسعة في جميع أنحاء دمياط، وذلك حرصا على استقرار الأسعار، ومحاربة الجشع والاحتكار بجميع أنواعه.