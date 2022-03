بايدن: عقوبات إضافية على 400 شخصية روسية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه التقى قادة الناتو، اليوم الخميس، في بروكسل، بعد شهر من بدء الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا.

وأكد في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، أن واشنطن ستواصل دعم أوكرانيا بالمساعدة الأمنية؛ لمواجهة العدوان الروسي، ومساعدتها على التمسك بحقها في الدفاع عن النفس.

وأشار إلى أن القادة تباحثوا حول وحدة وقوة الحلف، وجهود الناتو المستمرة لردع أي عدوان، ودعم دول حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا.

وأعلن عن فرض عقوبات إضافية على ما يزيد عن 400 شخصية روسية من النخبة والمشرعين، وشركة الدفاع الروسية، ردًا على حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي اختارها في أوكرانيا.

وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروز، اليوم الخميس، عن توقيع 65 عقوبة روسية جديدة ضد مجموعة من الصناعات الاستراتيجية الرئيسية والأشخاص، لافتة إلى أن المملكة المتحدة فرضت حتى الآن عقوبات على أكثر من 1000 فرد وشركة روسية، بموجب نظام العقوبات على موسكو منذ غزوها لأوكرانيا.

وبحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، صباح الخميس، تستهدف العقوبات المفروضة على روسيا اليوم، الصناعات الرئيسية التي تدعم الغزو الروسي غير القانوني، بما في ذلك شركة السكك الحديدية الروسية وشركة الدفاع «كرونشتادت»، المنتج الرئيسي للطائرات الروسية بدون طيار.

وتستهدف العقوبات الجديدة 6 بنوك، بما في ذلك Alfa Bank الذي يشارك في تأسيسه الأوليغارشية الروسية الخاضعين للعقوبات سابقًا ميخائيل فريدمان وبيتر أفين وجيرمان خان، كما فرضت بريطانيا عقوبات على أكبر منتج للماس في العالم Alrosa.

ومن بين الأفراد الخاضعين للعقوبات الملياردير يوجين شفيدلر، مؤسس بنك تينكوف أوليج تينكوف، وهيرمان جريف، الرئيس التنفيذي لسبيربنك أكبر بنك في روسيا، وبولينا كوفاليفا، ابنة زوجة وزير الخارجية لافروف.

وشملت العقوبات جالينا دانيلشينكو، التي عينتها روسيا عمدة لميليتوبول - وهي المرة الأولى التي يُعاقب فيها فرد؛ بسبب تعاونه مع القوات الروسية الموجودة حاليًا في أوكرانيا.

I’m announcing additional sanctions on over 400 Russian elites, lawmakers, and defense companies in response to Putin’s war of choice in Ukraine.



They personally gain from the Kremlin’s policies, and they should share in the pain.