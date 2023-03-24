جنرال أسترالي متقاعد: الجيش الأوكراني هو الأفضل في العالم حاليا

وصف ميك رايان، وهو لواء متقاعد في الجيش الأسترالي، الجيش الأوكراني بأنه "الأفضل حاليا في العالم وسط حربه المستمرة مع روسيا".

وتناول رايان، في حوار مع صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية أمس الخميس، الجوانب المختلفة للقوات المسلحة الأوكرانية وكيف استخدمت قدرات مثل الدفاعات الصاروخية ودفاعات الطائرات بدون طيار (المسيرة) والقوات القتالية في الخطوط الأمامية خلال حربها ضد روسيا.

وقال إن "الأوكرانيين ربما يكونون أفضل جيش في العالم في الوقت الحالي، هم الأكثر خبرة في الحرب الحديثة، لقد أثبتوا ذلك خلال الأشهر الـ13 الماضية".

وتأتي تصريحات رايان وسط الحرب المستمرة التي بدأت عندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وأوضح أن الجيش الأوكراني يمتلك عدة "عناصر" تؤهله ليكون الأفضل حاليا، قائلا: "الجيش يتكون من جنود قدامى وآخرين جدد وقوات أجنبية أيضا".

من جانبه، أعرب كبير المستشارين في برنامج الأمن الدولي التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (مقره واشنطن)، مارك كانسيان، عن توافقه في الرأي جزئيا مع رايان، قائلا: إن "رايان محق في التأكيد على العناصر البشرية في الحرب، ولا سيما التدريب والقيادة".

وأضاف أن "الأوكرانيين لديهم المزيد تجربة قتالية حديثة أكثر من أي دولة أخرى غير روسيا"، مؤكدا "أن الأوكرانيين أفضل من الروس، لكن هذا لا يجعلهم أفضل جيش في العالم".

ولفت إلى أن معظم القادة الأوكرانيين يتمتعون بمهارات عالية في ساحة المعركة، ولكن من المحتمل أنهم يفتقرون إلى عمق التدريب اللازم لتنفيذ المناورات المشتركة المعقدة.