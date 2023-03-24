مسئول إيراني: إصابة 82 شخصا في زلزال مدينة خوي بشمال غرب البلاد

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أعلن المدير العام لادارة شئون الأزمات في محافظة أذربيجان الغربية، بشمال غرب إيران، اليوم الجمعة، إصابة 82 شخصا جراء الزلزال الذي ضرب مدينة خوي بالمحافظة صباح اليوم الجمعة.

وأشار أمير عباس جعفري إلى تضرر عدد من الوحدات السكنية، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وقال جعفري: "تم إرسال فرق تقييم مؤسسة الإسكان إلى المنطقة ويقومون بالتحقيق في حجم الخسائر".

كان زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر قد ضرب من جديد صباح اليوم الجمعة مدينة خوي.

يشار إلى أن زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب خوي أواخر شهر يناير الماضي وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 816 شخصا آخرين، وأضرار بما بين 20 إلى 50% من الوحدات السكنية.

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7.7 درجة وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل و100 ألف مصاب.