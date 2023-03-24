ميدفيديف: روسيا تريد إنشاء مناطق عازلة منزوعة السلاح في أوكرانيا

قال حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن موسكو تريد إنشاء مناطق عازلة منزوعة السلاح داخل أوكرانيا حول المساحات التي ضمتها، مضيفا أنه قد يكون من الضروري التوغل في عمق أوكرانيا إذا لم يتم تحقيق ذلك.



وبعد مرور أكثر من عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لم تتحقق بعد أهداف بوتين الأساسية من الحرب على الرغم من السيطرة الروسية على ما يقرب من خمس مساحة البلاد، بحسب وكالة رويترز.



ولم يظهر أي جانب مؤشرا على التراجع. وقُتل مئات الآلاف من الجنود الروس والأوكرانيين أو أصيبوا بجروح خطيرة، وفقا لتقديرات عسكرية غربية.



وقال الرئيس السابق دميتري ميدفيديف إن روسيا بحاجة إلى ممرات منزوعة السلاح حول المناطق التي تطالب بها، فيما تقول أوكرانيا إنها لن تقبل أبدا بالسيطرة الروسية على تلك المناطق.



وأضاف ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن القومي، في مقابلة إعلامية على تطبيق تيليجرام "نحتاج إلى تحقيق جميع الأهداف التي تم وضعها لحماية أراضينا، أي أراضي روسيا الاتحادية"، على حد تعبيره.