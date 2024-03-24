 يقضي حكما بالسجن مدى الحياة.. أسير فلسطيني يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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يقضي حكما بالسجن مدى الحياة.. أسير فلسطيني يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

وكالات
نشر في: الأحد 24 مارس 2024 - 12:20 م | آخر تحديث: الأحد 24 مارس 2024 - 12:20 م

دخل الأسير الفلسطيني هاني إبراهيم خمايسة، من بلدة اليامون غرب جنين، اليوم الأحد، عامه الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن المعتقل خمايسة من مواليد الجزائر وعاد لأرض الوطن عام 1998.

وأضاف أن الأسير التحق بجهاز الاستخبارات العسكرية، واعتقل في 24 مارس 2003، ويقبع حاليًّا في سجن نفحة الصحراوي، ويقضي حكما بالسجن مدى الحياة.

وأشار إلى أن عائلة المعتقل خمايسة تعيش في الأردن، وتصنفه سلطات الاحتلال ضمن قائمة الأسرى الأردنيين.

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