متسلق جبال بريطاني عمره 8 أعوام يتسلق معسكر قاعدة إيفرست لجمع الأموال للأعمال الخيرية

قال متسلق جبال بريطاني يبلغ من العمر ثمانية أعوام، إنه "متحمس"، قبيل تسلقه إلى معسكر قاعدة جبل إيفرست مع والدته، بغرض جمع الأموال لأعمال خيرية.



وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الاحد، بأن الطفل فرانكي ماكميلان، يتسلق الجبال بانتظام مع والدته باسيا (40 عاما) منذ أن كان صغيرا، وفي العام الماضي واجه أكبر تحدي في حياته، وهو أن يصير أصغر بريطاني يتسلق جبل أوليمبس في اليونان.



وتسلق فرانكي أكثر من 500 جبل وتل، من بينها قمة سكافيل بايك عندما كان يبلغ من العمر أربعة أعوام فقط.



وقال فرانكي لوكالة أنباء "بي إيه ميديا" قبل القيام بمغامرته الأحدث، إن تسلقه معسكر قاعدة جبل إيفرست يعد خطوة في طريق رحلته لتسلق الجبل بأكمله.



وأضاف: "أرغب في تحطيم الرقم القياسي، وأن أكون أصغر شخص في العالم يصل إلى قمة إيفرست.. لطالما كان هذا حلمي، ونرغب في أن نصل - على الأقل - إلى معسكر القاعدة الجبل. أعلم أنها ليست القمة، ولكننا سنصل إليها في يوم من الأيام".