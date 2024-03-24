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انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في سلوفاكيا

علم سلوفاكيا
علم سلوفاكيا
د ب أ
نشر في: الأحد 24 مارس 2024 - 3:26 ص | آخر تحديث: الأحد 24 مارس 2024 - 3:26 ص

انتهت عملية التصويت في الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية في سلوفاكيا التي جرت يوم السبت.

وتم دعوة حوالي 4ر4 مليون ناخب يحق لهم التصويت من أجل اختيار خليفة للرئيسة زوزانا تشابوتوفا من بين تسعة رجال مرشحين.

وأظهرت استطلاعات سابقة أن المرشحين الاثنين الأوفر حظا للفوز بالانتخابات هما رئيس البرلمان بيتر بيليجريني من الحزب الديمقراطي الاجتماعي وهو جزء من المعسكر الحكومي ووزير الخارجية والدبلوماسي السابق إيفان كوركوك الذي تدعمه المعارضة الليبرالية.

ومن المتوقع إلى حد كبير أن تحدث مواجهة أخرى في جولة الإعادة في 6 أبريل إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

ومن المقرر نشر النتائج الأولية لفرز الأصوات خلال الليل، ومن المتوقع ظهور النتيجة النهائية الرسمية بحلول منتصف نهار الأحد على أبعد تقدير.

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