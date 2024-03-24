صندوق مكافحة الإدمان: انخفاض نسبة مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات في دراما رمضان

استعرض مدحت وهبة المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تناول الأعمال الدرامية في شهر رمضان 2024، لمشاهد التدخين وتعاطي المخدرات.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، اليوم الأحد، إنَّ الدراما تمثل عنصرا هاما وأساسيًا في تشكيل الوعي للشباب والنشء الصغير، وهو ما يتضح على مدار السنوات السابقة.



وأضاف: «إحنا مش ضد إن يبقى فيه مشاهد للتدخين أو مشاهد لتعاطي المواد المخدرة في الأعمال الدرامية، لكن يهمنا تكون المشاهد دي تظهر السلبيات والأضرار التي يتعرض لها المتعاطي عند إدمانه للمواد المخدرة».



ونوه بأن نسبة مشاهد التدخين وتعاطي المواد المخدرة في الأعمال الدرامية خلال السنوات الماضية كانت تتجاوز 13%، ولكن انخفضت حاليا، حيث تبلغ نسبة التدخين 2.5%، ونسبة التعاطي 0.3%.



وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، جرى التنسيق بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وبين صناع الدراما من المنتجين وكبار الكتاب، من خلال ورش عمل قبل بدء المواسم الدرامية.



ولفت إلى إطلاق وثيقة تعاون خلال الفترة الماضية أيضًا مع نقابة المهن التمثيلية بشأن أن يكون هناك تناول رشيد للمواد المخدرة في الأعمال الدرامية.



