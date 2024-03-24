فرقة الروك الروسية «بيكنيك» تزور موقع الهجوم بضواحى موسكو وتعرب عن التعازي لأسر الضحايا

قدّمت فرقة الروك الروسية الشهيرة "بيكنيك"، التي كان من المقرر أن تؤدي عرضا موسيقيا أمس الأول الجمعة في مكان الحادث الذي قتل فيه 137 شخصا على أطراف موسكو، التعازي في ضحايا الهجوم الإرهابي.

وقام أعضاء الفرقة الروسية بوضع الزهور تكريما للضحايا أمام قاعة "كروكوس سيتي هول" اليوم الأحد في المساء، حيث عبروا عن تعازيهم لعائلات الضحايا الذين بلغ عددهم 137 قتيلا بعد دقيقة من الصمت، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية الروسية "تاس".

وقال قائد الفرقة إدموند شكليارسكي: "هذه الجريمة البشعة هي وحشية لا يمكن فهمها، ولا يمكن تصورها".

كان عدة مهاجمين مسلحين قد أطلقوا النار بشكل عشوائي أمس الأول الجمعة على أشخاص في مركز حفلات "كروكوس سيتي هول" بالقرب من موسكو، الذي يتسع لآلاف الأشخاص، قبل أن يضرموا النار في المبنى.

وأعلن تنظيم "داعش" بعد ذلك مسئوليته عن الهجوم. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دون أن يقدم دليلا، إن هناك "أثر أوكراني" وراء الهجوم.