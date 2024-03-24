كشفت الفنانة أنغام عن تجربتها مع قراءة الفنجان، واصفة إياها بـ «المخيفة.. وأحيانا تلفق وتصيب».‏

وقالت خلال حلولها ضيفة على بودكاست «‏‎Big Time ‎‏»‏‎ ‎مع الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة، إن شعورها ‏بالخوف ينبع من التنبؤ بالمستقبل، موضحة أنها لا تمانع من معرفة الماضي لأنه أمر قد عاشته بالفعل‎.‎

وعلق«أديب» على ذلك بسخرية قائلا إنه لم ير رجلا يقرأ الفنجان في حياته من قبل! لتتدخل الفنانة أصالة مازحة‎:‎‏ ‏‏«لأنه حكي نسوان».‏

من جانبها، كشفت الفنانة أصالة عن أنها أيضا تقرأ الفنجان لكنها لا تفعل ذلك إلا إذا كانت تريد التسلية فقط، قائلة: «أنا‎ ‎أقرأ الفنجان لأختي وأمي، وأحيانًا أختي تبكي وتقشعر مما أقوله، أقول أي كلام حسب قراءاتي، والكلام يأتي على بالي ‏لكنني لا أعرف لماذا!». ‏

وأضافت أنها لا تصدق كل ما تقرأه في الفنجان، معتبرة أن ما تصفه لا يعدو سوى مجرد «حكي فاضي»، موضحة ‏أنها تستمتع فقط بالنظر إلى الرسومات وتوقع ما يمكن رؤيته، معقبة:«أحيانًا أقرأ فنجاني أيضًا».‏