كشفت الفنانة أنغام عن تجربتها مع قراءة الفنجان، واصفة إياها بـ «المخيفة.. وأحيانا تلفق وتصيب».
وقالت خلال حلولها ضيفة على بودكاست «Big Time » مع الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة، إن شعورها بالخوف ينبع من التنبؤ بالمستقبل، موضحة أنها لا تمانع من معرفة الماضي لأنه أمر قد عاشته بالفعل.
وعلق«أديب» على ذلك بسخرية قائلا إنه لم ير رجلا يقرأ الفنجان في حياته من قبل! لتتدخل الفنانة أصالة مازحة: «لأنه حكي نسوان».
من جانبها، كشفت الفنانة أصالة عن أنها أيضا تقرأ الفنجان لكنها لا تفعل ذلك إلا إذا كانت تريد التسلية فقط، قائلة: «أنا أقرأ الفنجان لأختي وأمي، وأحيانًا أختي تبكي وتقشعر مما أقوله، أقول أي كلام حسب قراءاتي، والكلام يأتي على بالي لكنني لا أعرف لماذا!».
وأضافت أنها لا تصدق كل ما تقرأه في الفنجان، معتبرة أن ما تصفه لا يعدو سوى مجرد «حكي فاضي»، موضحة أنها تستمتع فقط بالنظر إلى الرسومات وتوقع ما يمكن رؤيته، معقبة:«أحيانًا أقرأ فنجاني أيضًا».