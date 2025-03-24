رئيسة ناميبيا الجديدة تعين نائبة لها وتقلص عدد الوزارات الحكومية

عينت رئيسة ناميبيا نيتومبو ناندي-ندايتواه، المشرعة بالبرلمان لوسيا ويتبوي، كنائبة لها، وذلك في الوقت الذي كشفت فيه النقاب عن هيكل حكومي مقلصيتم فيه دمج وزارات رئيسية، بينما تضع الإشراف على النفط والغاز تحت إشراف مكتبها.

وعملت ويتبوي البالغة من العمر 64 عاما، وهي نائبة وزير سابقة، في السابق في مجالي التعليم والشؤون الداخلية قبل أن تترقى في صفوف المنظمة الشعبية لجنوب غرب أفريقيا (الحزب الحاكم)، أو ما يُعرف باسم سوابو، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأضحت بذلك ثاني امرأة تتولى منصب نائب الرئيس في ناميبيا، الواقعة في جنوب القارة الأفريقية، والتي تشهد طفرة نفطية، بيد أنها تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدل البطالة، الذي يبلغ 37 بالمئة.