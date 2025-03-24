طلاب وأكاديميون يهود بجامعة هارفارد يدينون اعتقال الناشط الفلسطيني خليل

وقّع 80 يهوديا بينهم العديد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة هارفارد، على بيان يدين اعتقال السلطات الأمريكية للناشط الفلسطيني محمود خليل.

وذكرت صحيفة "هارفارد كريمسون" التابعة للجامعة، أمس الأحد، أن أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلابا في الجامعة وقعوا على البيان الذي حمل توقيع ما يقرب من 3000 شخص من جامعات أمريكية لإدانة اعتقال الناشط خليل، بحسب ما نقتله وكالة الأناضول للأنباء.

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين الموقعين على البيان 80 يهوديا من جامعة هارفارد.

وجاء في البيان: "ندين أي شخص يستخدم اسمنا لمضايقة أو اعتقال أو ترحيل أعضاء جامعاتنا"، محذرا من الروايات المضللة التي تربط دعم فلسطين بمعاداة السامية.

كما دعا البيان الجامعات في الولايات المتحدة إلى تخصيص الموارد المؤسسية لتأمين إطلاق سراح خليل.

وفي 9 مارس الجاري، اعتقلت السلطات الأمريكية خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بغزة.

وجاء الاعتقال بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير الماضي، أمرا تنفيذيا يتعلق بـ"مكافحة معاداة السامية"، يتيح ترحيل الطلاب الذين يشاركون في مظاهرات داعمة لفلسطين.

وكانت جامعات كولومبيا، ونورث وسترن، وبورتلاند الحكومية، وتوين سيتيز في مينيسوتا، وحرم بيركلي بجامعة كاليفورنيا من بين الجامعات التي نظمت فيها مظاهرات دعما لفلسطين بدأت في أبريل 2024 وانتشرت في أنحاء العالم.

وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة أخرى في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وعاشت الجامعة أجواء مشحونة الأسبوع الماضي بعد تدخل الشرطة لفض احتجاجات الطلاب ضد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت لجامعتهم، ما أدى إلى مواجهات أسفرت عن اعتقال بعض المتظاهرين.