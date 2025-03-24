وزير الأوقاف يهنئ إذاعة القرآن الكريم بمناسبة مرور 61 عاما على انطلاقها

هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إذاعة القرآن الكريم، بمناسبة مرور واحد وستين عامًا على انطلاقها، مشيدًا بدورها الريادي في تقديم عمالقة القراء، الذين قادوا المدرسة المصرية في التلاوة تجويداً وترتيلاً؛ لتصبح لاحقاً واحدة من أكثر الإذاعات استماعًا على مستوى العالم.

وثمَّن الوزير جهود أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بقراراته المتتالية التي أعادت لإذاعة القرآن الكريم وقارها ودورها التنويري الذي ينطلق من مصر للعالم، واصفًا إياه بالقرار الحكيم الذي يحافظ على رسالة الإذاعة، ويبرز وجهها المشرق الذي طالما مثَّل منبرًا منيرًا ينطلق من مصر إلى العالم.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن أثير إذاعة القرآن الكريم ملأ صداه ربوع البلاد، مشيدًا بدورها العظيم المتميز في نشر الفكر الوسطي داخليًّا وخارجيًّا، حتى أصبح لها أجيال من جمهور المستمعين بأعداد لم تحظ بها أية إذاعة أخرى في العالم.

وختم وزير الأوقاف التهنئة بتأكيد أن إذاعة القرآن الكريم هي منبرنا الكبير، وتراثنا العريق، الذي حفظ تراث أعلام وأئمة الأزهر الشريف منذ انطلاق أثير الإذاعة المبارك، مؤكّدًا حرصه على متابعة كل ما يتصل بتطوير إذاعة القرآن الكريم والجهود المبذولة في ذلك، وعلى تعزيز التعاون معها في تقديم كل نافع ومفيد مما يتعلق بعلوم القرآن واللغة العربية.