بدء محاكمة ممرض متهم بقتل تسعة مرضى في ألمانيا

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يمثل ممرض متهم بقتل تسعة مرضى عن طريق إعطاء جرعات مسكنات زائدة أمام محكمة في غرب ألمانيا اليوم الاثنين.

ويواجه الممرض/44 عاما/ تسع تهم بالقتل و34 تهمة شروع في القتل.

ويزعم أن الجرائم وقعت في مستشفى في ولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا خلال الفترة من ديسمبر 2023 ومايو 2024.

ووفقا للائحة الاتهام، يقال إن الممرض قام بحقن ما مجموعه 26 مريضا في جناح الرعاية المخففة للآلام بأدوية مهدئة قوية، وأحيانا مع مسكنات الألم وفي بعض الحالات عدة مرات.

وتوفي تسعة مرضى في نهاية المطاف نتيجة لذلك.

ويزعم أن الممرض أراد تخدير المرضى لتقليل عبء العمل في المستشفى.

وقد بدأ التحقيق بعد اكتشاف مخالفات في المستشفى.

وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في آخن إنه تم حتى الآن استخراج خمس جثث من أجل تشريحها.

ويحقق المدعون العامون فيما إذا كان هناك المزيد من الحالات المرتبطة بالواقعة.