قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي لا يستبعد إلغاء محادثات مقررة مع تركيا.

وأشار المتحدث إلى بيان صادر عن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، وصفت فيه اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الموقوف عن العمل، بأنه "مقلق للغاية".

كانت فون دير لاين قد أعلنت عن إجراء مناقشات مع تركيا قبل أيام فقط من اعتقال إمام أوغلو يوم الأربعاء الماضي.

وكان من المقرر أن تركز المباحثات على المواضيع الاقتصادية في أبريل/نيسان، على أن يعقبها المزيد من المحادثات حول قضايا الهجرة والأمن.

وخلال قمة الاتحاد الأوروبي في أبريل من العام الماضي، كان هناك اتفاق على تعزيز العلاقات مع تركيا، التي يُنظر إليها على أنها تلعب دورا رئيسيا في تحقيق الاستقرار في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وفي إيجاد حلول لمشاكل الهجرة.

وكانت خطط تحديث الاتحاد الجمركي وتحرير إصدار التأشيرات قد تم تأجيلها في السابق بسبب المخاوف بشأن الحقوق وحرية التعبير في تركيا.