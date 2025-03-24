قيادي بحماس: الاحتلال استغل الهدنة لجمع المعلومات حول قيادات المقاومة

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي، إن الاحتلال استغل ظروف ومعطيات الهدنة لجمع المعلومات حول المقاومة وقياداتها.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، أنَّ الاحتلال كان يعمد للعمل على جمع هذه المعلومات طوال فترة الحرب بهدف استهداف المقاومة.

وأوضح أن المقاومة كانت ترصد هذا الفعل، وكانت تعمل على عدم تمكين الاحتلال من جمع معلومات عن قياداتها وعدم التعرف على شخصياتهم.

لكنه أشار إلى أن الاحتلال يملك الإمكانيات التقنية والآليات الميدانية في بعض الأوقات لتحقيق ذلك، وبالتالي فقد يكون الاحتلال استغل فترة التهدئة لجمع المعلومات عن قيادات المقاومة وعلى رأسهم قيادات حركة حماس سواء المكتب السياسي أو القيادات العسكرية.



ومساء الأحد، نعت حركة حماس، الشهيد إسماعيل برهوم عضو المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، الذي استشهد إثر استهدافه من قِبل قوات الاحتلال عبر قصفه في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، أثناء تلقيه العلاج.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان حماس اغتيال القيادي صلاح البردويل عضو المكتب السياسي للحركة، في غارة جوية إسرائيلية على خان يونس بجنوب قطاع غزة.