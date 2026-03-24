احتجاجات مرتقبة ضد نقل نفايات نووية بولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية

بدءاً من مساء اليوم الثلاثاء تعتزم عدة مبادرات مناهضة للطاقة النووية تنظيم احتجاجات ضد شحنات "كاستور" المخطط لها لنقل نفايات نووية عبر ولاية شمال الراين-ويستفاليا الواقعة غربي ألمانيا، والتي تعد أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان.

ووفقاً لبياناتها الخاصة، تتوقع المبادرات الاحتجاجية المنضوية تحت لواء تحالف "أوقفوا كاستور الغرب" انطلاق أولى هذه الشحنات مساء اليوم، وهو ما لم تؤكده الشرطة؛ حيث ترفض السلطات الأمنية مسبقاً الإفصاح عن وقت الانطلاق أو المسار المحدد.

وبحسب تحالف "أوقفوا كاستور الغرب"، من المقرر تنظيم وقفة احتجاجية مستمرة أمام مركز الأبحاث في مدينة يوليش ابتداءً من الساعة السادسة مساءً. وفي الوقت ذاته، أعلنت الشرطة في دائرة بوركن عن تأكيد تسجيل مظاهرة في مدينة آهاوس تنطلق من محطة القطار وصولاً إلى مبنى البلدية. واعتباراً من الساعة الثامنة مساءً، يعتزم معارضو الطاقة النووية في "المبادرة المدنية بآهاوس" تنظيم وقفة احتجاجية ليلية دائمة أمام مستودع التخزين المؤقت.

كما دعت منظمة حماية الطبيعة "بوند" في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، والتي تخوض نزاعاً قانونياً ضد هذه الشحنات منذ سنوات، إلى تنظيم وقفة احتجاجية عند الساعة الثامنة مساءً على جسر الطريق السريع ايه 42 بالقرب من مدينة دويسبورج، والتي تقع في منتصف مسار النقل بين مدينتي يوليش وآهاوس.

وأفاد مراسل تابع لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بوصول أعداد كبيرة من سيارات الشرطة إلى مركز الأبحاث في مدينة يوليش قبل ظهر اليوم، حيث تمركزت نحو عشر عربات لنقل الجنود حول الموقع والمداخل الرئيسية وحدها.

يُذْكَر أن النفايات النووية المقرر نقلها هي عبارة عن حوالي 300 ألف قطعة من كرات عناصر الوقود النووي المستخرجة من مفاعل تجريبي في مدينة يوليش كان تم إيقافه عن العمل عام 1988، وتم حفظ هذه النفايات حالياً داخل 152 حاوية حماية خاصة، والتي تُعرف باسم "كاستور".

وعلى المسار الممتد لأكثر من 170 كيلومتراً باتجاه آهاوس، من المتوقع أن تسير الشحنات في قوافل صغيرة تضم كل منها ما يصل إلى أربع شاحنات نقل ثقيل. ونظراً لوجود 152 حاوية "كاستور"، فمن المرجح أن يتطلب الأمر عدداً كبيراً من عمليات النقل المتتابعة.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا لا تمتلك حالياً أي مستودعات نهائية يمكنها تخزين النفايات النووية المشعة بشكل آمن لمئات الآلاف من السنين؛ وبدلاً من ذلك، تعتمد الدولة على 16 منشأة للتخزين المؤقت، من بينها المنشأة الموجودة في مدينة آهاوس.