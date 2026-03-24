نظمت عدد من القرى والفنادق السياحية بالغردقة، مهرجانات للفواكه المصرية على الشواطئ المفتوحة، وسط إقبال واسع من السائحين الأجانب والزائرين المصريين.

وقال أحمد قاسم مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة، في تصريحات لـ"الشروق"، إن عددا كبيرا من فنادق الغردقة يقيم مهرجانات الفواكة على الشاطئ منها التفاح والموز والبرتقال والفراولة والكيوي وغيرها من فواكة الشتاء، ما يلقى قبولا بين النزلاء ومشاركة منهم.

وأشار قاسم، إلى أن مهرجان الفواكه يلقى إقبالا كبيرا من السياح الأجانب والزائرين المصريين مع عمل فريق الإنميشن في تقديم فقرات فنية متنوعة وسط نسب مرتفعة تصل لـ78%.

وأضاف الشيف محمد عباس الشيف العمومي بأحد فنادق الغردقة، أن المهرجان قدم تورت وجاتوهات وعصائر وسط إقبال كبير من السياح وخاصة الاطفال.

وأوضح عباس، أن المهرجان أقيم على حمام السباحة مع تقديم فقرات فنية متنوعة من فريق الأنيميشن بالفندق.