أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، أنه تم حتى الآن إعطاء 11.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كندا.

وأفادت البيانات بأن متوسط معدل التطعيم في كندا يقدر بـ287 ألفا و408 جرعات يوميا.

ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق البلاد خمسة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت كندا حملة التطعيم ضد كورونا قبل نحو 18 أسبوعا.

ووفقا للبيانات، وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 1.17 مليون إصابة، والوفيات المرتبطة بالوباء إلى 23 ألفا و870 شخصا.

ومضى عام و12 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كندا.

ويشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.