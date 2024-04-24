 انفجارات وأضرار بمبان في مدينة خاركيف الأوكرانية - بوابة الشروق
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انفجارات وأضرار بمبان في مدينة خاركيف الأوكرانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 3:08 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 3:08 ص

أفادت صحيفة "كييف إندبندنت" الأوكرانية بوقوع عدة انفجارات في مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة أنه تم رصد أضرار بمبان سكنية جراء سلسلة الانفجارات.

ولم تشر الصحيفة إلى وقوع إصابات.


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