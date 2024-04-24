انفجارات وأضرار بمبان في مدينة خاركيف الأوكرانية

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أفادت صحيفة "كييف إندبندنت" الأوكرانية بوقوع عدة انفجارات في مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا ليل الثلاثاء/الأربعاء.
وأوضحت الصحيفة أنه تم رصد أضرار بمبان سكنية جراء سلسلة الانفجارات.
ولم تشر الصحيفة إلى وقوع إصابات.