قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن حملة مقاطعة شراء السمك في بورسعيد تطبيق لما دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل خمس سنوات.

وخلال برنامجه «كل يوم» على قناة «on»، مساء الأربعاء، أشار أبو بكر إلى تصريحات سابقة للرئيس السيسي دعا فيها المواطنين للتوقف عن شراء أي سلعة تحدث مغالاة في أسعارها.

وأشار إلى أن دعوة الرئيس السيسي لم يستجب لها أحد على مدار خمس سنوات سواء من الإعلام أو الوزراء أو المواطنين، بل إن البعض لم يكن مقتنعا بالفكرة.

ولفت إلى أنه على نحو مفاجئ خرجت مبادرة شعبية بعد خمس سنوات من تصريحات الرئيس، وقد نجحت في خفض أسعار السمك بنسبة 50%.

وأفاد بأن حملة مقاطعة السمك في بورسعيد، تمثل جرس إنذار لكل السلع في مختلف المحافظات، إذا ما استمر الارتفاع في الأسعار على هذا النحو. وأوضح أن حملة المقاطعة في بورسعيد هي جرس إنذار لكل تاجر يغالي في الأسعار، باعتبار أن المغالاة ستؤدي حتما إلى المقاطعة.