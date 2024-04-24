تسلا تسجل أول تراجع في مبيعاتها منذ سنوات

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا مساء أمس الثلاثاء تسجيل أول تراجع في مبيعاتها منذ حوالي 4 سنوات.

وذكرت الشركة أن إجمالي إيراداتها انخفض خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 9% سنويا إلى 3ر21 مليار دولار، في حين كان محللون يتوقعون إيرادات بقيمة 15ر22 مليار دولار.

كما جاءت أرباح الشركة أقل من توقعات السوق، حيث انخفض صافي الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين خلال الربع الأول بنسبة 55% سنويا إلى 13ر1 مليار دولار.

وأصبح هذا التراجع واضحا بعد أن أعلنت الشركة في وقت سابق من الشهر الحالي فشلها في تحقيق حجم التسليمات المستهدف لسياراتها خلال الربع الأول والذي بلغ 387 ألف سيارة، بانخفاض نسبته 5ر8% عن الربع الأول من العام الماضي و20% عن الربع الأخير من العام.

ولم تقدم تسلا تقديرات محددة لمبيعاتها خلال العام الحالي ككل، لكنها تتوقع تباطؤ في وتيرة نموها مقارنة بالعام الماضي.

وفي مؤتم صحفيظ، شدد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي مؤسس تسلا على أنه يتوقع نمو المبيعات. وارتفع سعر سهم الشركة بأكثر من 7% في التعاملات غير الرسمية مساء أمس. وفقد السهم حوالي 40% من قيمته منذ بداية العام الحالي.