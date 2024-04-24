البنتاجون: المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا ستكون متاحة في غضون أيام

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ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) الثلاثاء أنه يمكن تسليم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا "في غضون أيام".

وقال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر للصحفيين في واشنطن إنه لن يخوض في التفاصيل حتى يوافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع القانون ذي الصلة ويوقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ومع ذلك، أوضح أن المساعدات الجديدة لأوكرانيا ستكون "بناء على احتياجات أوكرانيا الأكثر إلحاحا".

وأضاف رايدر: "أعتقد أنه من الجيد توقع أنها ستشمل قدرات الدفاع الجوي بالإضافة إلى ذخيرة المدفعية".

وتابع: "نحن نبذل كل ما في وسعنا للتقدم لنكون قادرين على تقديم مساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا في أسرع وقت ممكن".

وبعد أشهر من الجمود، وافق مجلس النواب الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي على حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا بأغلبية ساحقة من الحزبين.

ولا تزال الموافقة اللازمة من مجلس الشيوخ معلقة ولكنها تعتبر مؤكدة. وسيحتاج بايدن بعد ذلك إلى التوقيع على القانون ، وهو ما قال إنه سيفعله فور موافقة مجلس النواب.