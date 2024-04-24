من المنتظر أن يحصل أكثر من 21 مليون متقاعد في ألمانيا على زيادة جوهرية في المعاش نسبتها 4.57% اعتبارا من الأول من يوليو، بعدما أقرت الحكومة الألمانية التعديل اليوم الأربعاء في برلين.

وبهذه الزيادة، سوف ترتفع معاشات التقاعد أسرع من التضخم في البلاد، وكانت آخر مرة ارتفعت فيها المعاشات أسرع من التضخم في عام 2000.

والزيادة أكبر مما تم توقعه في البداية، وهو ما ينسبه وزير العمل هوبرتوس هايل، إلى نمو قوي في الأجور في ألمانيا.

وفي الخريف، كانت التقديرات توقعت زيادة نسبتها 5ر3 % فقط.

وفي العامين الماضيين، تخلفت زيادة المعاشات عن التضخم، ولكن التضخم في ألمانيا تباطأ وفي مارس أظهرت البيانات الحكومية أن أسعار المستهلك أعلى بواقع 2.2% مفارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وسوف تطبق زيادة المعاشات بالتساوي على سائر أنحاء البلاد للمرة الأولى.

وتاريخيا، كانت المعاشات في ألمانيا الشرقية سابقا تتخلف عن مثيلتها في الشطر الغربي سابقا.